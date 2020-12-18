Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ИМУННЫЙ ОТВЕТ Во Владимире более пятидесяти человек привиты вакциной «Спутник V»
ПРЕДЪЯВИТЕ НА ЛИЦЕ Проверки «масочного режима» в общественном транспорте Владимира продолжаются
ЕСТЬ РАБОТА В Ковровской особой экономической зоне будет создано около 10 тысяч рабочих мест
КРЫША КРЕПКА Во Владимирской области лесовоз опрокинул брёвна на легковушку
НОВАЯ ОБИТЕЛЬ Новый владимирский монастырь в Сновицах возглавила игуменья Олимпиада