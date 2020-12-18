Как стать участником акции, подробнее в нашем репортаже.

Энергосбыт Волга дарит подарки за участие в новогодней акции. Её цель - поощрить добросовестных клиентов, которые в течение этого года исправно оплачивали счета за электроэнергию. Как стать участником акции, подробнее в нашем репортаже."Новогодний счёт вам подарки принесёт" - сертификаты на покупку бытовой техники. Для участия в акции Энергосбыт Волга достаточно оплатить квитанцию за ноябрь с авансовым начислением за декабрь. Клиенты, у которых есть задолженность, в случае её погашения до 31 декабря также автоматически станут участниками розыгрыша.Александр Москвитин, генеральный директор Энергосбыт Волга:- По окончанию акции будут разыграны призы, поэтому мы благодарны нашим клиентам, которые несмотря на сложное положение вовремя оплачивали счета, соответственно хотим поощрить их таким образом.Впервые Энергосбыт Волга проводит новогоднюю акцию и для предприятий региона - "Реклама в подарок". Победители акции смогут провести бесплатную рекламную кампанию своего предприятия на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии Владимирской области.Александр Москвитин, генеральный директор Энергосбыт Волга:- Энергосбыт Волга обслуживает более 12 тысяч юридических лиц, соответственно мы тоже с особым трепетом относимся к ним. И для тех клиентов, которые выполнять наши условия по акции, а это нужно оплатить счета, которые мы им выставляем своевременно.Все клиенты, которые выполнили условия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Победители будут определены с помощью программы-генератора случайных чисел в январе 2021 года.Александр Москвитин, генеральный директор Энергосбыт Волга:- Мне бы хотелось поздравить всех жителей Владимирской области не только наших клиентов, но и клиентов наших партнеров с наступающим Новым годом! Это был сложный год, но тем не менее, хочу сказать, что мы его достаточно неплохо преодолеваем. Надеюсь, следующий год будет лучше. Хочу пожелать всем тепла, здоровья и домашнего уюта.Энергосбыт Волга по-прежнему призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением или формой на сайте «Оплатить квитанцию онлайн». А также напоминает, что по возникающим вопросам жители могут обращаться по телефону горячей линии. Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"