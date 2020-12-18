Со 138 ковид-диссидентами проведены профилактические беседы.

В областном центре продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в автобусах и троллейбусах. В день проверяется по 40 транспортных средств. С начала декабря мэрия Владимира вместе с полицией провели 813 проверок.«За несоблюдение масочного режима составлено четыре протокола на водителей и пять на пассажиров», - отметили в горадминистрации.Со 138 ковид-диссидентами проведены профилактические беседы.Напоминаем, что максимальный штраф может составить до 40 000 рублей.