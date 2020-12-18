В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция главы государства. Одной из главных её тем стала ситуация с коронавирусом в России.

В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция главы государства. Одной из главных её тем стала ситуация с коронавирусом в России.Отвечая на соответствующие вопросы граждан и журналистов, президент России Владимир Путин заявил, что страна вышла на плато по коронавирусу. По словам российского лидера, заболеваемость ковидом всё ещё высокая, но она уже не повышается так быстро.Глава государства также заверил зрителей, что в России не планируется введение полного локдауна и жестких ограничений, что были весной. Путин подчеркнул, что если все будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, то столь суровых мер стране не потребуется.Президент также отметил, что отечественным специалистам удалось оперативно создать эффективную и безопасную вакцину от коронавируса в России. По словам российского лидера, уровень её защиты составляет около 95%, при этом серьезных побочных эффектов у препарата нет.Коронавирус в МосквеЗаболели –715 241Умерли –10 171Выздоровели –551 207Коронавирус в РоссииЗаболели –2 762 668Умерли –49 151Выздоровели –2 202 540Коронавирус в миреЗаболели –74 825 811Умерли –1 661 118Выздоровели –52 523 284