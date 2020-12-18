Исцелились от недуга – 78 жителей региона.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 119 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 78 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 81 костромичу. Восемь новых случаев диагностировано в Костромском районе, по пять – в Шарье и Макарьевском районе, по три – в Антропово и Буе. По два инфицированных выявлено в Галиче, Боговарово, Пыщугском и Островском районах, по одному – в Мантурово, Кадые, Павино, Нерехте и Межевском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 545 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 427 пациентов. В стационарах лежат 767 человек, из них 423 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 483 человека.