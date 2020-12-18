По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё четыре пациента.
За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано ещё 188 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Согласно статистике, новые случаи распределились следующим образом:
- 45 - во Владимире,
- 17 - в Муромском,
- 18 - в Гусь-Хрустальном,
- 13 - в Юрьев-Польском,
- 14 - в Ковровском,
- 9 - в Гороховецком,
- 10 - в Вязниковском и Кольчугинском,
- 7 - в Александровском и Суздальском,
- 6 - в Петушинском и Радужном,
- 8 - в Камешковском и Киржачском,
- 4 - в Селивановском,
- 5 - в Меленковском,
-1 - в Судогодском районах.
Выздоровели за прошедший день – 182 человека. Всего за период пандемии вирус подхватили 16 202 жителя региона. Избавились от недуга – 14 526 пациентов.
По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё четыре пациента. Таким образом, общая численность летальных исходов от болезни в регионе составила 413 человек.