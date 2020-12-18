По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё четыре пациента.

За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано ещё 188 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.Согласно статистике, новые случаи распределились следующим образом:- 45 - во Владимире,- 17 - в Муромском,- 18 - в Гусь-Хрустальном,- 13 - в Юрьев-Польском,- 14 - в Ковровском,- 9 - в Гороховецком,- 10 - в Вязниковском и Кольчугинском,- 7 - в Александровском и Суздальском,- 6 - в Петушинском и Радужном,- 8 - в Камешковском и Киржачском,- 4 - в Селивановском,- 5 - в Меленковском,-1 - в Судогодском районах.Выздоровели за прошедший день – 182 человека. Всего за период пандемии вирус подхватили 16 202 жителя региона. Избавились от недуга – 14 526 пациентов.По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё четыре пациента. Таким образом, общая численность летальных исходов от болезни в регионе составила 413 человек.