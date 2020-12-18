Злоумышленник случайно увидел велосипед, хранившийся в подвале многоэтажного дома, и решил похитить его, чтобы продать.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в сентябре текущего года фигурант спустился в подвал многоэтажного дома, чтобы взять хранившиеся там овощи. Через проем в стене он увидел велосипед. Взяв лом, злоумышленник взломал дверь и похитил транспорт.В этот же день ребенок, который пользовался велосипедом, увидел на улице свой транспорт, на котором передвигался посторонний человек, о чем тут же сообщил родителям. Последние, поняв, что совершена кража, обратились в полицию.Оперативники установили местонахождение фигуранта, который сознался в содеянном, пояснив, что планировал продать велосипед.Имущество было изъято и возвращено владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.