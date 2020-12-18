Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали возгорание на площади 424 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Утром 18 декабря в 3:23 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов. Огонь полыхал в Петушинском районе в посёлке Городищи на улице Октябрьская.«Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения, на момент прибытия спасателей оба дома горели по всей площади. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали возгорание на площади 424 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.В итоге сгорели два дома и автомобиль. К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники и 22 человека личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.