На М-7 перекроют движение в Петушинском районе. Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что в ночь с 22 на 23 декабря на 111 км трассы М-7 «Волга» около деревни Новые Омутищи с 0:00 до 0:40 будет

На М-7 перекроют движение в Петушинском районе. Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что в ночь с 22 на 23 декабря на 111 км трассы М-7 «Волга» около деревни Новые Омутищи с 0:00 до 0:40 будет перекрыто движение. Ограничение связано с монтажными работами на модульном надземном пешеходном переходе. Упрдор предлагает водителям объезжать перекрытый участок через