За 11 месяцев 2020 года на дорогах Владимирской области получили травмы 245 несовершеннолетних.

За 11 месяцев 2020 года на дорогах Владимирской области произошло 220 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 и получили травмы 245 несовершеннолетних. Из 70 ДТП, участниками которых стали дети-пешеходы, 28 произошли по вине юных участников движения.В целях снижения фактов травматизма на дороге среди несовершеннолетних в период с 21 по 30 декабря на территории Владимирской области пройдут комплексные профилактические мероприятия.Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями органов образования, другими заинтересованными учреждениями и организациями проведут тематические просветительские мероприятия.Среди участников дорожного движения будут распространены листовки и памятки, призывающие неукоснительно соблюдать ПДД, использовать световозвращающие элементы.К профилактической работе будет привлечена родительская общественность. Родители совместно с сотрудниками полиции будут осуществлять контроль вблизи образовательных организаций в целях выявления детей, переходящих проезжую часть дороги вне пешеходных переходов, а также водителей, перевозящих детей без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, проводить профилактические беседы, напоминая о том, что за жизнь юных участников движения, прежде всего, ответственность несут взрослые.