Помогают медработникам в непростой период. Секретарь Местного Отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков и исполнительный секретарь Олег Трусов передали врачам Собинской районной

Помогают медработникам в непростой период. Секретарь Местного Отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков и исполнительный секретарь Олег Трусов передали врачам Собинской районной больницы 50 комплектов средств индивидуальной защиты, 400 масок, а также чай, кофе и продукты. Такую помощь врачам оказывают с самого начала пандемии. Ещё весной представители партии передали в это медучреждение два вакуумных респиратора