Злоумышленник зашел в офис организации и, пользуясь тем, что сотрудники находились в других кабинетах, а в данном помещении никого не было, похитил 8 дорогостоящих ноутбуков известного бренда...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в краже ноутбуков из офиса организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от представителя одной из организаций, расположенных на улице Покровка. Мужчина сообщил, что неизвестный зашел в офис организации и, пользуясь тем, что сотрудники находились в других кабинетах, а в данном помещении никого не было, похитил 8 дорогостоящих ноутбуков известного бренда, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 520 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 40-летнего жителя Подмосковья. Со слов злоумышленника похищенные компьютеры он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60