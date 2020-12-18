Злоумышленник зашел в офис организации и, пользуясь тем, что сотрудники находились в других кабинетах, а в данном помещении никого не было, похитил 8 дорогостоящих ноутбуков известного бренда...
«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в краже ноутбуков из офиса организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В полицию поступило заявление от представителя одной из организаций, расположенных на улице Покровка. Мужчина сообщил, что неизвестный зашел в офис организации и, пользуясь тем, что сотрудники находились в других кабинетах, а в данном помещении никого не было, похитил 8 дорогостоящих ноутбуков известного бренда, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 520 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 40-летнего жителя Подмосковья. Со слов злоумышленника похищенные компьютеры он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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