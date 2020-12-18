В результате оперативно-розыскных мероприятий на Симферопольском шоссе оперативники задержали троих злоумышленников сразу после совершения очередной кражи в подмосковном городском округе Протвино...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в квартирных кражах.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Симферопольском шоссе оперативники задержали троих злоумышленников сразу после совершения очередной кражи в подмосковном городском округе Протвино. У них обнаружен набор отмычек, строительные инструменты, а также ювелирные изделия и денежные средства, предположительно, добытые преступным путем.Следователем отдела МВД России по городскому округу Протвино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению восьми аналогичных краж на территории города Москвы, Московской, Рязанской и Тульской областей. По предварительным данным, они похищали из квартир потерпевших денежные средства, ювелирные украшения, брендовые вещи и элитный алкоголь.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк