ЦБ продлил перевод пенсий и других соцвыплат.

Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ. Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября, а затем - до конца года.«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и приложения 13 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат... на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», - сказано в документе.