Злоумышленник разбил телевизор и, угрожая расправой, похитил деньги у родственницы.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) и ст. 162 УК РФ (разбой).По версии следствия, летом текущего года фигурант, употребив спиртное, пришел в дом к родственнице и потребовал передать имеющиеся у нее деньги. Получив отказ, злоумышленник стал угрожать расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина передала обвиняемому 2 000 рублей, после чего он скрылся.Также было установлено, что за несколько дней до произошедшего злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры умышленно разбил телевизор, принадлежащей той же родственнице. Собственнице был нанесен ущерб на сумму 7 000 рублей.Фигурант был задержан на территории района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению указанных преступлений.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.