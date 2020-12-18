Менее 5% трудовых мигрантов имели высшее образование.

В 2020 году во Владимирскую область прибыло свыше 38 604 человек, из которых 7 246, более 18%, мигранты из других стран. Большая часть – 89,8 % или 6 507 человек из СНГ.«Из Украины приехали 2 223 человека, Таджикистана – 1012, Армении – 871. Из них 76.1% – временно находились в регионе. Зарегистрировались всего 1 732 гостя. Мужчин приезжает больше, чем женщин – 4 056 и 3 190», - сообщает Владимирстат.Среди них: 1270 обладают средним уровнем квалификации; 579 – работники сферы обслуживания, торговли и охраны; 536 – квалифицированные рабочие руки, которые задействованы в промышленности, строительстве, транспорте; 533 – неквалифицированные рабочие; 203 – специалисты высшего уровня. Менее 5% трудовых мигрантов имели высшее образование.«Для сравнения в 2018 году дипломами о высшем образовании владели 18,4% приехавших», - гласит статистика.Не обошлось без отъезда гостей из Владимирской области. За прошлый год регион покинули 1155 мигрантов.