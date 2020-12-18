Злоумышленник воспользовался доверием пожилого человека и через мобильное приложение, установленное на телефоне пенсионера, перевел сумму в два раза превышающую стоимость товара...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО задержали 32-летнего жителя Московской области по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 83-летнего жителя района. Пожилой мужчина рассказал, что к нему пришел неизвестный, который представился продавцом и предложил приобрести товар по выгодной цене. Заинтересовавшись предложением и выбрав понравившиеся вещи, пенсионер отдал имеющиеся наличные деньги, а затем незнакомец с помощью мобильного телефона потерпевшего перевел оставшуюся сумму. После ухода продавца заявитель увидел, что с карты списана другая сумма денежных средств, значительно больше оговоренной, и он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД при содействии сотрудников УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали подозреваемого – 32 летнего жителя Московской области.Установлено, что злоумышленник воспользовался доверием пожилого человека и через мобильное приложение, установленное на телефоне пенсионера, перевел сумму в два раза превышающую стоимость товара. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93