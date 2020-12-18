Помимо областной столицы вакцинация проходит в Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Камешково и Петушках.

Во Владимирской области стартовала прививочная кампания против Covid-19. До конца 2020 года планируется, что процедуру пройдут 1300 человек. Столько доз вакцины «Спутник V» поступило в регион. На сегодняшний день 156 жителей уже прошли вакцинацию от ковида.«Наибольшее количество, 56 человек, привились в Городской клинической больнице №5 Владимира. Среди них: 34 сотрудника медперсонала, остальные – соцработники», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.В числе привитых и заведующий отделением ГКБ Сергей Головкин.Помимо областной столицы вакцинация проходит в Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Камешково и Петушках.Напоминаем, что перед уколом обязателен осмотр врача-терапевта. Желающим пройти иммунизацию измеряют температуру тела, артериальное давление и предлагают заполнить специальную анкету по выявлению противопоказаний.«Спутник V» противопоказан беременным, детям до 18 лет, людям с обострением хронических заболеваний, признаками ОРВИ, а также с тяжёлыми аллергическими реакциями и онкологическими заболеваниями. Есть временные противопоказания и в отношении людей старше 60 лет.«Во Владимирской области планируется привить от коронавируса 60 % жителей», - подытожила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.