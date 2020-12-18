Выбору пилотов предшествовал этап предварительной оценки в части соответствия проектов основным критериям системы сертификации.

Проект ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Восточный выезд из Уфы» вошел в тройку пилотов Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов.Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М5 «Урал» (Восточный выезд) определен как один из трех пилотных проектов, на которых в первом полугодии 2021 года будет проводиться тестирование Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Выбору пилотов предшествовал этап предварительной оценки в части соответствия проектов основным критериям системы сертификации. Система, направленная на повышение качества и устойчивости инфраструктурных проектов и привлечение дополнительного, в том числе зарубежного финансирования, была разработана ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и международной компанией АИКОМ по инициативе Министерства финансов России.В целях обеспечения надежной основы для социального и экономического развития, в 2019 году страны G20 сформулировали и закрепили ключевые принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII), по сути, установив новые международные подходы к созданию и финансированию таких объектов. В 2020 году Россия, наряду с ведущими странами мира, начала активную работу по системному внедрению этих принципов.18 декабря ВЭБ.РФ, Национальный Центр ГЧП и ВТБ Инфраструктурный Холдинг совместно с представителями федеральных и региональных органов власти, профильными инвесторами, международными организациями и экспертным сообществом проводят мероприятие, посвященное первым итогам внедрения в России принципов качественных инфраструктурных инвестиций. В ходе мероприятия были официально представлены проекты, на которых будет проведена пилотная апробация Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов.Представленная участникам методика оценки включает три основных аспекта - «Экономика и управление», «Качество жизни» и «Экология и климат». Соответствие требованиям методики при подготовке и реализации инфраструктурных проектов позволит повышать экономическую эффективность проекта, соблюдать безопасность и использовать инновационные технологии, обеспечивать положительный социальный эффект для населения. Кроме того, по опыту передовых стран, успешное прохождение сертификации существенно увеличивает шансы на привлечение в проект инвестиций, в том числе от зарубежных финансирующих организаций.По итогу пилотной апробации в методологию будут внесены правки и уточнения, и уже в конце 2021 года Национальная система оценки и сертификации инфраструктурных проектов будет официально запущена в России.Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг:«Восточный выезд, в строительстве которого участвует ВТБ Инфраструктурный Холдинг, — это отличный пример того, что и в регионах можно успешно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, которые значимо улучшают жизнь людей, являются качественными с точки зрения экологии, управления, положительного эффекта для экономики и общества, а также соответствуют лучшим мировым практикам. Хотелось бы отметить изначально высокие стандарты, которые были заложены Республикой Башкортостан при подготовке и планировании проекта. Уверен, что совместная слаженная работа проектной команды и Республики Башкортостан позволит заложить новые стандарты качества управления масштабными проектами в России»Светлана Ячевская, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления:«В число пилотных вошли инфраструктурные проекты, находящиеся на различных стадиях подготовки и реализации. Это обусловлено необходимостью апробировать методологию на разных стадиях жизненного цикла проекта, чтобы определить применимость критериев и сформулировать зоны для повышения качества на той или иной стадии. Мы решили, что один из проектов обязательно должен быть «нашим», поэтому первым стал проект по строительству «Восточного выезда» из Уфы, в котором ВЭБ участвует как кредитор через фабрику проектного финансирования».Асабали Закавов, генеральный директор ООО БКК:«Чтобы попасть в число пилотов, нам пришлось пройти довольно строгий отбор. Осенью Башкирская концессионная компания, являющаяся концессионером Восточного выезда, совместно с ВЭБ.РФ провела колоссальную работу на этом этапе. Быть первыми – это всегда серьезный вызов. Но, в то же время, это и огромные возможности для развития. И, конечно же, это уникальный опыт, который станет еще одним преимуществом для всей команды проекта».Для справки:Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» (Восточный выезд) – уникальный объект капитального строительства в транспортной системе России, в частности, Приволжского федерального округа, Республики Башкортостан. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) и Республикой Башкортостан (концедент).Акционерами ООО «Башкирская концессионная компания» являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. Группа ВТБ и ВЭБ.РФ частично финансируют строительство объекта. Генеральный подрядчик проекта – ООО «Лимакмаращавтодороги».Концессионное соглашение предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля, строительство мостового перехода через р. Уфа и скоростной автомобильной дороги, а также автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2023 года.