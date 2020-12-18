С 10 января 2021 года размер оплаты проезда в троллейбусах и автобусах маршрутов 9С и 10С составит 23 рубля.

С 10 января 2021 года размер оплаты проезда в троллейбусах и автобусах маршрутов 9С и 10С составит 23 рубля за одну поездку в одном направлении независимо от расстояния.С 1 февраля 2021 года во всех остальных автобусных маршрутах, осуществляющих перевозку по нерегулируемым тарифам, оплата проезда составит 24 рубля за одну поездку в одном направлении независимо от расстояния.(Фото:Pixabay )