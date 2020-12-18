Главная цель таких проверок — профилактика заражения граждан в общественном транспорте и сохранение их здоровья и здоровья.

В городском общественном транспорте продолжаются ежедневные проверки соблюдения санитарных и противоэпидемических правил при перевозке пассажиров. Проверки проводят представители отдела транспорта и связи администрации города Владимира совместно с полицией.Ведущий специалист, юрист отдела транспорта и связи Ирина Пелевина сообщила, что ежедневно проверяется не менее 40 автобусов и троллейбусов. Всего с начала декабря проверено 813 единиц подвижного состава. За несоблюдение «масочного режима» подготовлено 4 материала на водителей общественного транспорта, которые переданы на рассмотрение в городское УМВД и в региональное управление Роспотребнадзора. Сотрудники полиции провели с пассажирами-нарушителями 138 профилактических бесед, составлено 5 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.Главная цель таких проверок — профилактика заражения граждан в общественном транспорте и сохранение их здоровья и здоровья. Однако для пассажиров, нарушающих «масочный режим», законодательство предусматривает и существенные штрафные санкции - до 40 тысяч рублей.