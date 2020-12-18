В городе будет организовано пять точек по продаже хвойных красавиц.

С 25 декабря во Владимире откроются ёлочные базары. В ближайшее время мэрия проведёт аукцион на право аренды места для торговли. На 18 декабря от предпринимателей поступило три заявки. Всего точек для продажи хвойных красавиц будет пять.Они расположатся по следующим адресам:- перед входом в Центральный городской парк культуры улице Батурина;- на улице Василисина возле дома № 17;- на проспекте Ленина у дома № 43;- на проспекте Строителей у домов №№ 10 и 25.Добавим, что точки для продажи главного символа Нового года появятся на территориях крупных ТЦ.