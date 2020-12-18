Во время пандемии коронавируса в мире не забывают и о другой проблеме. Наряду с вакциной от ковида в России разрабатывают препарат, способный бороться с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Во время пандемии коронавируса в мире не забывают и о другой проблеме. Наряду с вакциной от ковида в России разрабатывают препарат, способный бороться с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).Вакцину от ВИЧ разрабатывает научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. 18 ноября сотрудники предприятия сообщили "Интерфаксу", что препарат способен вырабатывать антитела к вирусу. Это выяснилось во время первой фазы клинических испытаний.В научном центре также отметили, что вакцина "КомбиВИЧвак", протестированная на добровольцах, является безопасной. Она не вызывает побочных эффектов и "индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ".Также существует усовершенствованный вариант препарата от "КомбиВИЧвак" – "КомбиВИЧвак-Ново". Эффективность этой вакцины также будет определяться во время клинический исследований.Напомним, о разработке препарата "КомбиВИЧвак" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря 2020 года. Научный центр "Вектор" получил разрешение на клинические исследования вакцины от ВИЧ в 2013 году. Эта работа будет проводиться до конца 2021-го.В испытаниях принимают участие 240 добровольцев из медсанчасти Федерального медико-биологического агентства России и инфекционного центра. Эти медицинские организации находятся в Новосибирской области.