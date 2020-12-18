Пресс-служба Белого дома разъяснила порядок выплаты единовременного пособия.

Во время пресс-конференции 17 декабря Президент России Владимир Путин объявил о том, что к новому году семьи с детьми до 8 лет получат единовременную выплату. Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, в соответствии с Указом средства получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет включительно. Размер выплаты составит 5 000 рублей на каждого ребёнка.Для большинства пособие будет оформлено и перечислено в беззаявительном порядке. Заявление потребуется только в том случае, если ребёнок родился после 1 июля, а также если родители не обращались ни за одной из выплат, которые предоставлялись ПФР в течение «коронавирусного» года или закрыли банковский счёт, указанный ранее.В заявке нужно будет указать реквизиты банковского счёта. Подать документы на получение пособия можно до 1 апреля. Всё можно оформить в личном кабинете на госуслугах или в клиентских службах Пенсионного фонда.