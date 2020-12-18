Счёт времени идет на дни. Этими словами нашу съемочную группу встретила Инна Еронина. Ее 7-летний сын может совсем ослепнуть. В январе прошлого года Святослав перенес операцию на головном

Счёт времени идет на дни. Этими словами нашу съемочную группу встретила Инна Еронина. Ее 7-летний сын может совсем ослепнуть. В январе прошлого года Святослав перенес операцию на головном мозге. Медицинское вмешательство по разделению полушарий было призвано устранить приступы эпилепсии. Они действительно прекратились, но в мозг попала инфекция. И у маленького Святослав были поражены зрительные нервы.