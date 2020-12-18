Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 19 декабря в 8.00.
Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 19 декабря в 8.00.
- Глину не мять- горшков не видать. В чем секреты рукотворной красоты коровинских гончаров?
- День Рождение здания ПрисуДственных мест. Почему его название в 19 веке писали с ошибкой?
- Глинтвейн и шоколад - не для внутреннего употребления. Учимся готовить натуральное мыло.
- Начёсы в стиле Помпадур и цветные волосы. О модных прическах с богатой историей.
- И сам себе дизайнер. Превращаем обычные шары в яркие ёлочные украшения.