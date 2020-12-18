По мнению исследователей, День граненого стакана в России отмечают неправильно.
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике прошла традиционная научно-практическая конференция, на которой были представлены результаты последних исследований всех отделов ГВСМЗ.
В программе конференции было заявлено 16 докладов. По мнению заместителя генерального директора по науке Олега Гуреева, ограничительные меры не смогли снизить интерес к конференции, которую в предыдущие годы посещало до двухсот человек. В этот раз количество участников было ограничено только выступающими, доклады которых сотрудники музея могли услышать в режиме онлайн.
Музейные сотрудники рассказали о последних результатах исследований исторического, историко-этнографического, искусствоведческого отделов и отдела природы. Условно все доклады можно было разделить на два раздела: посвящённые истории и архитектуре Владимирского края, а также новым открытиям в исследованиях коллекций музея-заповедника. Период научных изысканий охватывает временной промежуток от XII до XX века.
Среди докладов прозвучали сообщения о новых трактовках резного убранства Рождественского собора в Суздале, об истории создания иконостаса Успенского собора во Владимире, о коллекции живописи о Великой Отечественной войне, о творческих методах владимирских художников и другие.
Не обошлось на конференции и без сенсаций. Сотрудники Гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника провели исследования периода перепрофилирования хрустального завода с военной продукции на гражданскую в годы Второй мировой. В ходе анализа информации стало очевидно, что день создания гранёного стакана, который имеет особую популярность в нашей стране, приходится на другую дату.
Надежда Пак пояснила, что, по данным рассекреченных документов, 11 сентября 1943 года считается «днём рождения» гранёного стакана ошибочно. По новым сведениям, впервые на Гусь-Хрустальном заводе к выпуску этой продукции приступили в 1936 году. Соответственно, и роль скульптора Веры Мухиной в создании гранёного стакана ставится под сомнение. Исследователи выяснили, что именно в этот период разработкой эскиза стакана занималась и художница Нина Ростовцева. Вполне очевидно, что исследования в этом направлении можно продолжать.