По мнению исследователей, День граненого стакана в России отмечают неправильно.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике прошла традиционная научно-практическая конференция, на которой были представлены результаты последних исследований всех отделов ГВСМЗ.В программе конференции было заявлено 16 докладов. По мнению заместителя генерального директора по науке Олега Гуреева, ограничительные меры не смогли снизить интерес к конференции, которую в предыдущие годы посещало до двухсот человек. В этот раз количество участников было ограничено только выступающими, доклады которых сотрудники музея могли услышать в режиме онлайн.Музейные сотрудники рассказали о последних результатах исследований исторического, историко-этнографического, искусствоведческого отделов и отдела природы. Условно все доклады можно было разделить на два раздела: посвящённые истории и архитектуре Владимирского края, а также новым открытиям в исследованиях коллекций музея-заповедника. Период научных изысканий охватывает временной промежуток от XII до XX века.Среди докладов прозвучали сообщения о новых трактовках резного убранства Рождественского собора в Суздале, об истории создания иконостаса Успенского собора во Владимире, о коллекции живописи о Великой Отечественной войне, о творческих методах владимирских художников и другие.Не обошлось на конференции и без сенсаций. Сотрудники Гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника провели исследования периода перепрофилирования хрустального завода с военной продукции на гражданскую в годы Второй мировой. В ходе анализа информации стало очевидно, что день создания гранёного стакана, который имеет особую популярность в нашей стране, приходится на другую дату.Надежда Пак пояснила, что, по данным рассекреченных документов, 11 сентября 1943 года считается «днём рождения» гранёного стакана ошибочно. По новым сведениям, впервые на Гусь-Хрустальном заводе к выпуску этой продукции приступили в 1936 году. Соответственно, и роль скульптора Веры Мухиной в создании гранёного стакана ставится под сомнение. Исследователи выяснили, что именно в этот период разработкой эскиза стакана занималась и художница Нина Ростовцева. Вполне очевидно, что исследования в этом направлении можно продолжать.