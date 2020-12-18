Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к диалогу с оппозиционером из Белоруссии Светланой Тихановской. По его словам, переговоры состоятся только при одном условии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к диалогу с оппозиционером из Белоруссии Светланой Тихановской. По его словам, переговоры состоятся только при одном условии.Глава украинского ведомства заявил, что у Светланы Тихановской должна быть четкая позиция по принадлежности Крыма. "Это в ее же интересах", – подчеркнул Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции.Если оппозиционер приедет в Киев и начнет общаться с журналистами, то один из первых вопросов будут о полуострове. Нечеткий ответ может сыграть против Тихановской, отметил Кулеба."Я забочусь больше о ней, чем о себе", – сказал министр.Напомним, что оппозиционер долгое время отказывалась отвечать на вопрос о том, к какой стране относится Крым. В начале ноября Тихановская заявила, что на основании международного законодательстваЕе слова вызвали бурные обсуждения в Сети. Многие обвинили политика в попытке идти на поводу у Запада. Наиболее радикально настроенные пользователи предложили запретить Тихановской въезд в Россию.Напомним, что Крым был присоединен к России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал референдум, на котором большинство жителей полуострова отдали голос за отделение от Украины.Ряд западных стран отказался признать итоги референдума. Власти России в свою очередь сообщили, что голосование прошло в соответствии с международными законами и нормами.