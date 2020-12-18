Весной 2019 года с завода Северная верфь в Санкт-Петербурге неожиданно для всех пропал кот по кличке Василий Стерегущий, передает . Вся территория предприятия была оклеена его фотографиями с ..

Весной 2019 года с завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге неожиданно для всех пропал кот по кличке Василий Стерегущий, передает . Вся территория предприятия была оклеена его фотографиями с просьбами помочь в поисках всеобщего любимца. Однако тогда все попытки найти пушистый талисман успехом не увенчались.Василий Стерегущий вернулся сам, спустя полтора года после своего неожиданного исчезновения. О причинах его отсутствия работники "Северной верфи" могут только строить догадки.