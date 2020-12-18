На ремонт дворов в областной столице выделено более 36 млн рублей.

В 2021 году во Владимире продолжат формировать комфортную городскую среду. Приём заявок стартовал ещё летом. Определён перечень из 23 придомовых территорий, которые подлежат асфальтированию.«В Ленинском районе это дворы домов №5 «А» по улице Михалькова, №5 по улице Чапаева, №39 по улице Диктора Левитана, №26 по улице Нижняя Дуброва, №18 «Б» по улице Верхняя Дуброва. В Октябрьском районе - №43 «В» по улице Балакирева, №137 по улице Лакина, №12 по улице Тракторной, №44 по Октябрьскому проспекту, №38 по улице Горького, №12 по улице Кирова, №30 по улице Михайловской, №16 по улице Фейгина, №49 по улице Мира, №№1 и 3 «А» по Судогодскому шоссе. Во Фрунзенском районе - №№4 и 4 «А» по улице Усти-на-Лабе, №37 по улице Лермонтова, №6 по Северному проезду, №9 по улице Комиссарова, №38 по улице Юбилейной и №47 по улице Растопчина», - сообщают в мэрии.На их ремонт потратят 36 млн 424 тысячи рублей. Софинансирование жителей — 3%, что составит чуть более 1 млн рублей.Добавим, что в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в областном центре приведены в порядок 25 дворовых территорий.