В анкете на получение кредита данная гражданка предоставила банку информацию о наличии у нее постоянного источника дохода от трудовой деятельности в одной из организаций...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали женщину, подозреваемую в попытке мошенничества, а также эпизоде мошенничества в сфере кредитования на общую сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей.В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков? расположенного на Кадашевской набережной. Он сообщил, что в банк с заявлением о предоставлении потребительского кредита в размере 950 тысяч рублей обратилась неизвестная. В анкете на получение кредита данная гражданка предоставила банку информацию о наличии у нее постоянного источника дохода от трудовой деятельности в одной из организаций. Сотрудники безопасности банка провели проверку и выяснили, что женщина в данном учреждении трудоустроена не была. Представленная ей в банк копия трудовой книжки и справка о заработной плате имеют недостоверные данные.В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 38-летнюю приезжую женщину. Злоумышленница не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам.Сотрудники полиции установили причастность задержанной к аналогичному противоправному деянию. В один из банков на улице Балчуг женщина представила пакет документов о своей трудовой деятельности и заработной плате. Кредит был одобрен и денежные средства в размере более 1 миллиона 360 тысяч рублей перечислили на расчетный счет на ее имя. Впоследствии денежные средства были распределены между задержанной и ее неустановленным сообщником. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 360 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.1, статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание соучастника задержанной, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60