Жителя Гороховецкого района подозревают в краже. Предмет интереса похитителя был весьма необычный – он воровал бетонные столбы. Как сообщают полицейские, столбы начали пропадать с

Жителя Гороховецкого района подозревают в краже. Предмет интереса похитителя был весьма необычный – он воровал бетонные столбы. Как сообщают полицейские, столбы начали пропадать с территории местного неработающего учреждения. Увидев пропажу, собственники обратились в полицию. Правоохранители вычислили подозреваемого по следам волочения столбов. Полицейские пошли по следам преступника, им оказался местный житель. Мужчина в краже признался. Следователям