А почему в качестве особой экономической зоны выбран именно Ковровский район, и какие возможности появятся у предприятий всего региона, рассказал Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области.

Драйвер развития. В регионе открыли первую особую экономическую зону "Доброград-1". Эксперты прогнозируют сотни миллиардов рублей инвестиций и создание тысяч новых рабочих мест. А почему в качестве особой экономической зоны выбран именно Ковровский район, и какие возможности появятся у предприятий всего региона, рассказал Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области.