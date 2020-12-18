В ночь на 18 декабря на перекрестке возле дома №65 на Нижней Первомайской улице на востоке Москвы столкнулись легковушка Hyundai и машина скорой помощи, передает . В результате ДТП пострадали ..

В ночь на 18 декабря на перекрестке возле дома №65 на Нижней Первомайской улице на востоке Москвы столкнулись легковушка Hyundai и машина скорой помощи, передает "". В результате ДТП пострадали трое человек – водитель скорой и два фельдшера.Сообщается, что за рулем иномарки сидел водитель-мигрант. По предварительным данным, он выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. Полиция проверяет все обстоятельства аварии.