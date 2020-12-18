Лесовоз опрокинул брёвна на легковушку. ДТП произошло в селе Булатниково в Муромском районе. Предварительно, в районе 8 утра лесовоз марки Урал при торможении занесло. В итоге из прицепа

Лесовоз опрокинул брёвна на легковушку. ДТП произошло в селе Булатниково в Муромском районе. Предварительно, в районе 8 утра лесовоз марки Урал при торможении занесло. В итоге из прицепа повалились брёвна. Грузом оказалась зажата легковушка – Шевроле Лачетти. Очевидец: А под дровами легковой автомобиль. В итоге обе полосы дороги оказались практически полностью перекрыты. На иномарку свалился