Дорожники будут проводить монтажные работы на модульном надземном пешеходном переходе возле деревни Новые Омутищи.

В ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» сообщают, что в ночь с 22 на 23 декабря на 111 километре трассы М-7 в Петушинском районе перекроют движение.Проезд автотранспорта придётся ограничить с 00:00 до 0:40. Дорожники будут проводить монтажные работы на модульном надземном пешеходном переходе возле деревни Новые Омутищи.Объезд будет организован через Покров, Вишневый, Ставрово, Лакинск с выездом на трассу М-7 на 103 и 156 километрах.