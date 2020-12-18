Полыхало в поселке Городищи. В МЧС говорят, что к ним сообщение о пожаре дошло слишком поздно. К моменту прибытия спасателей оба дома горели открытым пламенем по всей площади. Пожарные не

Полыхало в поселке Городищи. В МЧС говорят, что к ним сообщение о пожаре дошло слишком поздно. К моменту прибытия спасателей оба дома горели открытым пламенем по всей площади. Пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения. Огнеборцы дома потушили. Площадь пожара 424 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Сгорело два дома и одно транспортное средство. Тушило