Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании 2-ух частных жилых домовВ поселке Городищи Петушинского районаИз-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, на момент прибытия подразделений оба дома горели по всей площади. Существовала угроза загорания соседних строений. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 424 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара сгорело 2 дома и транспортное средство. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)