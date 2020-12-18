На месте аварии образовалась пробка, так как деревья перегородили проезжую часть.

Утром 18 декабря в 8:20 в селе Булатниково лесовоз загруженный древесиной проезжал через центральную улицу, являющуюся частью автодороги «Владимир- Муром», где столкнулся с «Шевроле Лачетти».«В результате ДТП с участием «Урала» и «легковушки» никто не пострадал», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Выяснилось, что при торможении тёс с грузовика слетел на стоящую на обочине иномарку, за рулём которой сидел 66-летний мужчина. На месте аварии образовалась пробка, так как деревья перегородили проезжую часть.По факту происшествия инспекторы ГИБДД проводят проверку.