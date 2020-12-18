Новая машина – для обслуживания пациентов в сельской местности.

Новая машина – для обслуживания пациентов в сельской местности. Третьего декабря главный врач ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» Светлана Максимова вручила ключи от нового служебного автомобиля фельдшеру станции Сарыево Екатерине Коростинской. Автомобиль медицинский работник будет использовать для обслуживания пациентов и транспортировки анализов, в том числе из других фельдшерско-акушерских пунктов.Екатерина приехала в Вязниковский район три года назад из Ростова-на-Дону. Она стала участницей программы «Сельский фельдшер». По ней медики, приезжающие работать в отдалённые деревни, получают подъёмные в размере 500 тысяч рублей. Работать молодому специалисту предложили в фельдшерско-акушерском пункте станции Сарыево. В 2019 году здание капитально отремонтировали, выполнили внутреннюю отделку, сообщаетВязникирф.С радостным событием Екатерину Николаевну поздравили главный врач, заместитель главы администрации Вязниковского района по социальным вопросам Александр Лазарев и глава муниципального образования, председатель Совета народных депутатов Анатолий Крылов.(Фото: «Вязниковская районная больница»)