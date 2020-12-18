В региональном центре уже началась вакцинация от коронавируса. Первые прививки жителям Владимира сделали в городской больнице номер 5.

В региональном центре уже началась вакцинация от коронавируса. Первые прививки жителям Владимира сделали в городской больнице номер 5.Гам-Ковид-Вак или "Спутник Ви", всего во Владимир доставили 300 доз вакцины. Привито уже около 50 человек. В первую очередь - врачи,социальные работники и педагоги. Главное показания к прививке - это желания защититься, говорят вирусологи. Процедура занимает несколько секунд.Сергей Головкин - врач патологоанатом:- Это надо всем сделать. Потому что цифры эпидемии не снижаются, количество зараженных не снижается. Нам сделали анализ на антитела они достаточно низкие, по роду своей работы я контактирую с вирусными пациентами. И надо , это личная безопасность.Вакцина поможетчеловеку избежать осложнений, но не полностью исключить болезнь. Перед процедурой пациенты обязательно заполняют анкеты и проходят тщательное обследование. Противопоказаний достаточно много, одно из них: людям старше 60-ти лет прививку не делают.Елена Салова, заместитель главного врача больницы №5:- Не должно быть острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, у него не должно быть обострения не хронических заболеваний. Противопоказанием является возраст до 18 лет, беременность.Врачи отмечают: серьезных "побочек" ни у одного из привитых не было, это "стандартная векторная вакцина". Вакцины такого типа давно применяют в медицине. Она созданА на основе аденовирусного проводника, к которому прикреплен маленький фрагмент ЭС-шипа белка коронавируса. За счет этого у организма вырабатывается иммунный ответ.Екатерина Филиппова - врач аллерголог-иммунолог больницы №5 г.Владимир:- Формируется определенный пул клеток , которые способны на ранних этапах распознать этот вирус и сформировать иммунитет. То есть человек уже будет готов ко встречи с коронавирусной инфекцией у него будут готовы антитела.Вакцинация проходит в два этапа. Через 21 день, человеку делают повторную прививку, это сохранит напряженность иммунитета.Екатерина Филиппова - врач аллерголог-иммунолог больницы №5 г.Владимир:- Первое - формируется гуморальный иммунитет, который менее стойкий. Впоследствии при введение второго компонента вакцины, формируется более стойкий более селективный клеточный иммунитет.Вакцинация началась и в других городах области. В регионе организовано семь прививочных центров. все 1300 вакцин используют до конца этого года. Следующая партия Спутника Ви поступит в начале следующего. Врачи уверены: совсем скоро вакцинация от ковид-19 станет привычным делом , как прививка от гриппа.Екатерина Таманова, Андрей Синягин, Вести Владимир.