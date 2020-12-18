Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Владимира.

Во Владимире под суд пойдёт виновник . Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего лихача.Установлено, что вечером 27 сентября он ехал на «Ладе Ларгус» со стороны улицы Гагарина. Превышая скорость он перед «зеброй» перестроился из правой полосы в левую, пересёк сплошную и насмерть сбил девушку, переходившую дорогу.От удара девушку отбросило на несколько десятков метров. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.«Водитель признал вину в гибели 30-летней Дарьи Марян», - пояснили следователи.Инкриминируемая статья предусматривает срок до пяти лет, а также запрет с занимать высокие посты или заниматься определенными видами деятельности до трёх лет.Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Владимира.У погибшей остались две дочери.