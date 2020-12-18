Объем выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной программы ипотеки под 6,5% может достичь 1 трлн рублей по итогам 2020 года. Сейчас выдано 313,2 тысячи кредитов на 902,8 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью Forbes генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Объем выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной программы ипотеки под 6,5% может достичь 1 трлн рублей по итогам 2020 года. Сейчас выдано 313,2 тысячи кредитов на 902,8 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью Forbes генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.Мы операторы программы льготной ипотеки. Каждую неделю банки отчитываются о ее реализации. Думаю, что к концу года по программе банки выдадут ипотеки с господдержкой под 6,5% на 1 трлн рублей, - сказал Виталий Мутко.Он напомнил, что программа запущена в качестве меры господдержки строительной отрасли по поручению Президента РФ В.В. Путина в апреле этого года. Она действует до 1 июля 2021 года.При этом общий объем выдачи ипотеки в этом году растет рекордными темпами. По оценке ДОМ.РФ, в период с января по ноябрь выдано более 1,5 млн кредитов на 3,5 трлн рублей.Конечно, главная причина — программа льготного кредитования под 6,5%, запущенная по инициативе президента. Но ипотека на первичном рынке в структуре всего объема выдаваемых ипотечных кредитов занимает около 30%, около 70% — вторичный рынок. Ставки в этом году снижаются во всех сегментах, не только на новостройки. Поэтому росту рынка способствует, в том числе и мягкая кредитно-денежная политика Банка России. Ключевая ставка составляет всего 4,25%. Рыночные ставки находятся на уровне 8%, а два года назад составляли 11%, - объяснил генеральный директор ДОМ.РФ.Напомним, что программа льготной ипотеки была принята в апреле 2020 года в качестве меры поддержки строительной отрасли и граждан. Приобрести жилье по льготной ставке 6,5% могут все граждане Российской Федерации вне зависимости от региона проживания и покупки квартиры. Главное условие – жилье должно находиться либо на этапе строительства, либо на этапе реализации на первичном рынке недвижимости. В октябре программа льготной ипотеки была продлена до середины 2021 года.Виталий Мутко обратил внимание, что в условиях снижения ставок по ипотеке, которые формируют спрос, важно наращивать предложение, запускать новые проекты.Вы знаете, что мы как государственный агент реализуем на аукционах вовлеченные в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земли. Строительным компаниям было предоставлено больше 6,4 тысячи га земель под проекты комплексного освоения территорий, на них введено 11,3 млн квадратов жилья, - сказал он.В целом, сейчас ДОМ.РФ как институт развития не теряет значимости, реализуя важнейшие для жилищной сферы направления. По его словам, к 2030 году нужно достигнуть целевых показателей нацпроекта, в том числе увеличить объемы стройки, улучшить жилищные условия более 45 млн семей.