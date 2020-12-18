Задачи, поставленные Президентом, возьмём в работу. Председатель областного Заксобрания прокомментировал темы большой пресс-конференции Владимира Путина. Глава государства, в частности,

Задачи, поставленные Президентом, возьмём в работу. Председатель областного Заксобрания прокомментировал темы большой пресс-конференции Владимира Путина. Глава государства, в частности, говорил о модернизации первичного звена здравоохранения. К нему относятся поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Начало модернизации намечено на 1 января 2021 года. На неё Предусмотрено более 500 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Владимир Киселёв сказал,