Семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка.

Президент России Владимир Путин заявил, что семьям с детьми до семи лет включительно выплатят по пять тысяч рублей к Новому году. Об этом он сказал в завершение большой пресс-конференции.Он уточнил, что такое решение было принято совместно с правительством и администрацией президента.Мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее, — произнес Путин.По словам главы государства, данная сумма полагается на каждого ребенке в семье и будет перечислена до наступления 2021 года.В Министерстве финансов рассказали, что выплаты затронут 14,7 млн детей, из резервного фонда кабмина на это выделят 73,5 млрд рублей. Отмечается, что другие меры социальной поддержки также остаются актуальными.