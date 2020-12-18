Наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждали интернет- пользователи?

Наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждали интернет- пользователи?Сетевая неделя насыщена. Яркие кадры и видео во всех крупных пабликах.Начнём с дорожных происшествий.В посёлке Пролетарский водитель иномарки протаранил жилой дом. С места ДТП виновник скрылся. 2 пассажира "Лифана" госпитализированы.Лихачи на дорогах по-прежнему игнорируют пешеходов. Следующее видео также из Ковровского района. Запись с видеорегистратора.Пользователи вновь обсуждают отмену межмуниципальных рейсов. Из-за "неполной зазрузки" в пандемию их сократили на нескольких направлениях. А вот в тех автобусах, что остались на линии, людям не всегда комфортно.Ролик "Заморозил пассажиров" снят в салоне автобуса Владимир-Ковров. Водитель в течение всего пути игнорировал просьбы включить "печку".Так и не надышали. Просили час. В салоне минус. На улице минус.При этом, по словам автора видео, в автобусе ехали и женщины, и дети. А водитель уже на конечной остановке претензий по-прежнему не понял.А следующее "полыхающее" видео снято на улице Гоголя города оружейников. Там из -за утечки газа полностью сгорел автомобиль. У ролика- почти 26 тысяч просмотров.Здесь же в Коврове- чудеса парковки. Пешеходам владельцы железных коней перекрывают доступ к тротуарам. А это ешеходный переход в Коврове. Пользователи пишут: "Его бомбили?Одна из самых обсуждаемых новостей недели- старт в регионе вакцинации против коронавируса. Между тем- режим ограничений в действии. Как и масочный режим.В Коврове, замечают пользователи, в продаже можно найти вот такие антиковидные куртки. А что? Требование времени. Нормальный каток для соблюдения социальной дистанции. Так комментируют невероятно красивые кадры с ковровского "Байкала"- озера в Малыгино.Декабрь пока чередует морозы и оттепель. Но, все же бесснежный марсианский период закончен. И люди искренне радуются, наконец-то зима.Сезон коньков открыли и на реке Содышке. Заряжаемся позитивом, замечают люди.А это уже проспект Строителей. Жители надеются, что в новой хоккейной коробке всё-таки появится достойный лёд. Ностальгические фото в паблике "Подслушано в Гусе". Кто из вас делал такие же снежные подземелья?В Подслушано во Владимире- очередная экскурсия по закрытым объектам. Фото Данилы Лобанова. Затопленное бомбоубежище под одним из заводов областного центра. Город с необычного ракурса "индастриал"- в этом же паблике.В судогодском паблике-стадион Труд. На площадке для сдачи норм ГТО уже сломали новые тренажёры. А это уже Дюкинский карьер. И его необычный указательный камень. "Налево пойдешь-коня потеряешь"Красоты в ленту добавит сказочная картинка смотровой площадки на Пушкинском бульваре с видом на соборы. Или благоустроенная набережная в Коврове.Вдохновляет и морозный рассвет над Клязьмой. Замерзшая река в районе села Спас-Купалище. 20 тысяч просмотров. ((Подслушано Вязники))Убывающая луна - магическая съёмка от пользователя Игоря Федотова. И облака над Вязниками- в технике тайм-лэпс.И в завершение обзора-еще немного природных кадров. Судогодский лебедь, который украсил и выпуски "Вестей"- улетел. Но пользователи вспоминают, каким был его первый день на реке. Красногрудых снегирей запечатлели в Коврове. И напоследок, пируэты любителей рыбной ловли.В группе "Подслушано честных рыбаков" они делятся не только снимками богатого улова...Все дороги ведут в сеть. Мы также ждём Ваших интересных кадров. "Вести-Владимир" на связи всегда.