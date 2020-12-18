Об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Сипягин.

Глава региона Владимир Сипягин сообщил на своей официальной странице «Вконтакте», что Владимирская область занимает 8 место в рейтинге эффективности государственного управления в субъектах Российской Федерации.В рейтинге представлены три показателя – валовый региональный продукт за текущий год, расходы бюджета на управление и закупки, а также индекс эффективности.В первую тройку вошли – Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Наш регион расположился между Ханты-Мансийским АО и Тюменской областью.