Болеем за наших дизайнеров!

Болеем за наших дизайнеров!Образцовый коллектив студия моды "Глория" принимает участие в Российском конкурсе студий костюма и моды "Зимние забавы". Организатор мероприятия - Ассоциация "Золотая игла" Национальный конкурс. Трансляция выступлений будет проходить в это воскресенье в 12 дня в сообществе ассоциации ВКонтакте.