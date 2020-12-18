Движение подвело итоги своей работы за 2020 год.

В 2020 году поисковые отряды региона стали организаторами и приняли участие в девяти экспедициях на территории Владимирской, Смоленской, Калужской, Ленинградской и Сахалинской областей. С помощью 135 владимирских поисковиков обнаружены, эксгумированы, приготовлены к захоронению или захоронены останки 37 воинов Красной Армии, установлены имена двух солдат. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В 33-ем регионе похоронили троих военнослужащих. В Петушинском районе преданы земле останки красноармейца Ивана Шишкова, найденного в Черниговской области. В Собинском районе в последний путь проводили лейтенанта , разбившегося в авиакатастрофе во Владимирской области в 1944 году. В Киржачском районе с почестями похоронили , погибшего под городом Велиж Смоленской области в 1942 году.В трёх районах Владимирской области на местах авиакатастроф установлено 5 памятных знаков. Ещё 8 мемориальных плит появилось на воинских захоронениях в деревнях Селезни и Секачи Смоленской области, где покоятся бойцы 332-й Ивановской стрелковой дивизии. Активисты реготделения шефствуют над могилами солдат и офицеров во Владимире, Муроме, Меленковском, Петушинском, Собинском и Судогодском районах.«В рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» активисты движения ответили на 200 запросов на установление судеб воинов. Проведён поиск родных 47 уроженцев Владимирской области, не вернувшихся с полей сражений», - рассказывают об итогах 2020 года поисковики.В ноябре в фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника переданы документы младшего лейтенанта Матвея Телицына и обломки винта его самолета Ла-5, найденные во время экспедиции в Собинском районе.Справка:Поисковое движение России объединяет более 42 000 человек. За 7 лет с их помощью захоронено около 150 000 советских солдат. Установлено более 8000 имён.