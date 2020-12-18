Во Владимирской области началась масштабная вакцинация от коронавируса.

Во Владимирской области началась масштабная вакцинация от коронавируса. Во Владимире уже более пятидесяти человек привиты вакциной "Спутник Ви".Всего в пятую городскую больницу поступила 300 доз вакцины. Первыми стали, конечно же, медики, вместе с ними вакцину получат социальные работники и учителя. Пока для вакцинации существует возрастные ограничения, люди старше 60-ти лет не могут привиться. В эту группу входит и Владимир Путин, накануне на пресс-конференции Президент заявил, как только будет возможность, он тоже сделает прививку. Противопоказаний немного, но перед вакцинацией все проходят обязательное обследование.Елена Салова заместитель главного врача больницы № 5 г. Владимира:- Показания у всех одни, то есть человек хочет защитится от осложнений ковидной инфекции - это показания.Ну а противопоказания будет уточнять врач во время осмотра, потому что пред каждой прививкой пациент должен быть осмотрен. У него не должно быть острых инфекционных и не инфекционных заболеваний, у него не должно быть обострения не хронических заболеваний. Противопоказанием является возраст до 18 лет, беременность.